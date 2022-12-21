Известный промоутер заявил, что чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик и владелец титула WBC Тайсон Фьюри согласились на объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира.

«Бойцы дали согласие на то, чтобы подраться друг с другом. С этим покончено. Другой вопрос: где состоится бой. Мы получили пару предложений от Ближнего Востока.

Мы также могли бы организовать этот супербой на стадионе «Уэмбли». Мы решим это в ближайшие недели. Где бы он ни состоялся, это будет огромное событие», – сказал Арум.

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