Хамзат Чимаев: «Если я ударю Ковингтона, ему гарантирован длительный сон»

Полусредневес UFC Хамзат Чимаев высказался насчет возможного боя с .

«Бой с Колби будет намного легче, чем с , потому что в бою с Гилбертом я зациклился на том, чтобы его нокаутировать, забыв о плане на бой и времени.

Тем не менее, я рад, что поединок так сложился, потому что это учит быть умнее, и в следующий раз я несколько раз подумаю, прежде чем совершать глупости и бегать за соперником.

Колби не такой парень, как Гилберт. Я смогу перевести его вниз, засамбитить, нокаутировать. Усман ронял его, Масвидаль ронял его, так почему бы мне не сделать это? Если я ударю его, ему гарантирован длительный сон», – сказал Чимаев.

Чимаев – о хейте фанатов ММА: «Они не моя семья. Они ничего не могут сделать, когда я избиваю их любимцев»

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