Хамзат Чимаев: «Хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а в марте готов провести бой с Колби Ковингтоном»

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Полусредневес UFC Хамзат Чимаев поделился планами на 2023 год.

«Я уже сообщил об этом Дэйне Уайту и Шону Шелби. Я хочу драться с Алексом Перейрой в Бразилии за титул, а потом, в марте, я готов провести бой с Колби Ковингтоном, если он захочет.

Думаю, я могу сразиться за чемпионский пояс в среднем весе, а потом спуститься в полусредний дивизион и сразиться с Колби.

Правда, я не думаю, что Ковингтон примет бой против меня. Иногда люди говорят одно, а делают другое. Если Дэйна Уайт о чем-то просит меня, я говорю - делай это. Я ценю то, что Дэйна и UFC делают для меня», – сказал Чимаев.

Ранее сообщалось, что Чимаев может подраться с Ковингтоном 18 марта.

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