Хамзат Чимаев: «Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня»

Шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев сообщил о проблемах с подбором соперника на следующий бой.

«Хочу драться, но еще не знаю с кем. Соперники меняются все время, каждую неделю появляется новый противник, но на самом деле никто не хочет драться.

Когда дело доходит до подписания контракта, они просто убегают. Я готов к любому сопернику, посмотрим, что будет.

Я просто хочу драться, но бойцы продолжают убегать от меня», – сказал Чимаев.

В сентябре 28-летний Чимаев победил удушающим приемом в первом раунде Кевина Холланда.

Хамзат Чимаев: «Хотелось бы провести следующий бой в марте в Лас-Вегасе, но пока не знаю, кто это будет»

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