Стивенсон – о бое Ломаченко и Ортиса: «Василий выглядит медленным и старым»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Дэвин Хэйни Джемейн Ортис Бокс/MMA/UFC

Топовый американский легковес Шакур Стивенсон раскритиковал выступление Василия Ломаченко в бою с Джемейном Ортисом.

По мнению Шакура, бывший украинский чемпион мира утратил былую скорость.

«Ортис выглядит готовым. И он намного крупнее Ломы. Рад, что я не поставил. Даже если Лома сегодня победит, то Дэвин Хэйни его побьет. Он уже не тот боец, каким был раньше. Он очень медленный и выглядит слишком старым», – сказал Стивенсон.

Хэйни возмутился решением судей в бою Ломаченко и Ортиса

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