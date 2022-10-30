Стивенсон – о бое Ломаченко и Ортиса: «Василий выглядит медленным и старым»

Топовый американский легковес раскритиковал выступление в бою с Джемейном Ортисом.

По мнению Шакура, бывший украинский чемпион мира утратил былую скорость.

«Ортис выглядит готовым. И он намного крупнее Ломы. Рад, что я не поставил. Даже если Лома сегодня победит, то его побьет. Он уже не тот боец, каким был раньше. Он очень медленный и выглядит слишком старым», – сказал Стивенсон.

Хэйни возмутился решением судей в бою Ломаченко и Ортиса