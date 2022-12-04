Кори Андерсон: «Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Нганну?»

Боец Bellator Кори Андерсон отреагировал на победу над .

«Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или ?! Оба обладают огромной силой!

У одного сокрушительные удары ногами, у другого – доминирующая борьба…

Нужно ли говорить, что я с нетерпением жду этого поединка», – написал Андерсон.

На UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде.

Павлович и Долидзе получили бонусы UFC за лучшее выступление в Орландо

UFC on ESPN 42: Томпсон победил Холланда, Павлович нокаутировал Туивасу и другие бои