Кори Андерсон: «Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Нганну?»
Боец Bellator Кори Андерсон отреагировал на победу Сергея Павловича над Таем Туивасой.
«Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Фрэнсис Нганну?! Оба обладают огромной силой!
У одного сокрушительные удары ногами, у другого – доминирующая борьба…
Нужно ли говорить, что я с нетерпением жду этого поединка», – написал Андерсон.
На UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде.
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