Кори Андерсон: «Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Нганну?»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Тай Туиваса Кори Андерсон Бокс/MMA/UFC

Боец Bellator Кори Андерсон отреагировал на победу Сергея Павловича над Таем Туивасой.

«Я даже не знаю, кто страшнее – Павлович или Фрэнсис Нганну?! Оба обладают огромной силой!

У одного сокрушительные удары ногами, у другого – доминирующая борьба…

Нужно ли говорить, что я с нетерпением жду этого поединка», – написал Андерсон.

На UFC on ESPN 42 Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде.

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