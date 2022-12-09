Немков рассказал, как Павловичу победить Нганну: «Главное – с ним не рубиться»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе оценил шансы Сергея Павловича в возможном бою с чемпионом UFC в тяжелом весе .

«Если Сергей не полезет в рубку, у него есть шансы переработать, переиграть Нганну. Главное – с ним не рубиться.

Насколько помню, с тоже была задача не рубиться, но Сергей после удачного попадания пошел вперед.

С Нганну такого делать вообще нельзя, он из любого положения опасен», – сказал Немков.

В прошлые выходные Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде и занял третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Сергей Павлович – UFC: «Серия из 5 нокаутов в первом раунде! Кто будет следующим?»

Русский десантник в UFC снова победил. Павлович вырубил друга Гуфа за 54 секунды – на это было больно смотреть