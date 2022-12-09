Немков рассказал, как Павловичу победить Нганну: «Главное – с ним не рубиться»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков оценил шансы Сергея Павловича в возможном бою с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
«Если Сергей не полезет в рубку, у него есть шансы переработать, переиграть Нганну. Главное – с ним не рубиться.
Насколько помню, с Таем Туивасой тоже была задача не рубиться, но Сергей после удачного попадания пошел вперед.
С Нганну такого делать вообще нельзя, он из любого положения опасен», – сказал Немков.
В прошлые выходные Павлович нокаутировал Туивасу в первом раунде и занял третье место в рейтинге тяжеловесов UFC.
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