Хабиб: «Павлович может стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но у Сергея не хуже»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Фрэнсис Нганну Сергей Павлович Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил чемпионские амбиции тяжеловеса Сергея Павловича.

«Возможно, он может стать чемпионом. Да, у Фрэнсиса Нганну страшный удар, но у Павловича не хуже.

Что отличает Павловича от Нганну – хорошая греко-римская борьба, борьба корпусом.

Думаю, если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то такой стиль может помочь Павловичу выиграть», – считает Нурмагомедов.

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