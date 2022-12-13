Хабиб: «Павлович может стать чемпионом. У Нганну страшный удар, но у Сергея не хуже»
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил чемпионские амбиции тяжеловеса Сергея Павловича.
«Возможно, он может стать чемпионом. Да, у Фрэнсиса Нганну страшный удар, но у Павловича не хуже.
Что отличает Павловича от Нганну – хорошая греко-римская борьба, борьба корпусом.
Думаю, если на Нганну повисеть полтора-два раунда, то такой стиль может помочь Павловичу выиграть», – считает Нурмагомедов.
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