Тренер Волкова заявил, что Александр узнал имя следующего соперника

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Тарас Кияшко, тренер рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, что его подопечный находится в США, где готовится к следующему поединку.

«Сейчас готовится, нам уже дали соперника, дали бой. Поэтому сейчас вся команда будет собираться вместе с Сашей и готовиться к поединку», – сказал Кияшко.

Александр Волков перенес экстренную операцию по удалению аппендикса

Александр Волков: «С кем бы вы хотели увидеть мой следующий бой?»

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
realsila
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тай, льюис, спивак. Скорее всего Спивак может быть, но скорее всего Тай в австралии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Рейман
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тувиаса скорее всего. С ним он еще не дрался.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иса Умаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто визави?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий