Тренер Волкова заявил, что Александр узнал имя следующего соперника

Тарас Кияшко, тренер рейтингового тяжеловеса UFC Александра Волкова, рассказал, что его подопечный находится в США, где готовится к следующему поединку.

«Сейчас готовится, нам уже дали соперника, дали бой. Поэтому сейчас вся команда будет собираться вместе с Сашей и готовиться к поединку», – сказал Кияшко.

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