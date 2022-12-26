Бурчак – о критике Сульянова: «С удовольствием сравню рейтинги боя Емельяненко и Коваленко с последним турниром Hardcore»

Никита Бурчак, менеджер российского бойца ответил на критику .

Ранее босс промоушена заявил, что ему стыдно за поединок между Емельяненко и .

«С удовольствием сравню рейтинги боя Саши и Коваленко с турниром, который сейчас сделал Толя на федеральном ТВ.

Толя регулярно нападает на Владимира Хрюнова, рассказывая, допустим, что тот делает плохие турниры, утеряв наследие Емельяненко, Лебедева и Поветкина.

А потом сам же хвастается тем, что продвигает Epic Fighting на федеральное телевидение. Ну, видимо, это его «правильное наследие», раз он его на федеральное ТВ тащит», – сказал Бурчак.

Сульянов – о возможном бое Емельяненко и Джигурды: «Это уже какая-то дичь и клоунада»

Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»