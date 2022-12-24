Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»

Босс лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов резко высказался о ветеране среднего веса , припомнив ему высказывания о поп-ММА.

«Я ни разу с ним не виделся, но прекрасно помню эпизод, где он в интервью рассказывает про то, как нужно разогнать поп-ММА, про драки на конференциях и стердаунах.

Проходит буквально месяц, и на каком-то Shlemenko Fighting Championship он делает стердаун парню, по-моему, его зовут «Сибирский Конор», который сейчас дерется на Hardcore MMA.

Он делает им стердаун, и они начинают копашиться, страшно долбить друг друга. И что делает Шлеменко? Он улыбается, смотрит на это и делает шаг назад.

Ну как? Это максимально ###### [чертово] двуличие, честно. Есть нарезка на YouTube, где он прямо улыбается, когда отходит назад. Он прямо кайфанул с этой истории.

Месяц назад он говорит одно, потом – другое. Этот популизм его с алкоголем, категоричные высказывания. Для меня он тяжелый», – сказал Сульянов.

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