Сульянов жестко раскритиковал Шлеменко: «Это ###### двуличие. Он говорил, что нужно разогнать поп-ММА, а затем он кайфанул от драки на стердауне»

Теги Александр Шлеменко Hardcore FC Анатолий Сульянов Shlemenko Fighting Championship Бокс/MMA/UFC

Босс лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов резко высказался о ветеране среднего веса Александре Шлеменко, припомнив ему высказывания о поп-ММА.

«Я ни разу с ним не виделся, но прекрасно помню эпизод, где он в интервью рассказывает про то, как нужно разогнать поп-ММА, про драки на конференциях и стердаунах.

Проходит буквально месяц, и на каком-то Shlemenko Fighting Championship он делает стердаун парню, по-моему, его зовут «Сибирский Конор», который сейчас дерется на Hardcore MMA.

Он делает им стердаун, и они начинают копашиться, страшно долбить друг друга. И что делает Шлеменко? Он улыбается, смотрит на это и делает шаг назад.

Ну как? Это максимально ###### [чертово] двуличие, честно. Есть нарезка на YouTube, где он прямо улыбается, когда отходит назад. Он прямо кайфанул с этой истории.

Месяц назад он говорит одно, потом – другое. Этот популизм его с алкоголем, категоричные высказывания. Для меня он тяжелый», – сказал Сульянов.

Василевский раскритиковал Шлеменко: «Он как заправский мужик в сельском магазине. Просто идет и дерется»

Сергей Харитонов: «Думаю, Шлеменко надо завершать карьеру и идти в политику»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Якутов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Вяч Вяч
Я бы посмотрел на этого дурака в пьянке
Мне думается,если он бухнет (чисто теоретически),то будет неуправляем и непредсказуем в своих действиях.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergoelkukuy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шлеменко крайне мерзкий тип
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вяч Вяч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шлем всегда был гавном
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вяч Вяч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Drob003
Да, ветерок докатился, что его поносят все подряд. Такими темпами он скоро бухать начнёт
Я бы посмотрел на этого дурака в пьянке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drob003
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, ветерок докатился, что его поносят все подряд. Такими темпами он скоро бухать начнёт
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий