Гаджи Автомат – о бое с Емельяненко: «Если заплатят, выйду отыграть номер, но бить его не буду. Я не дебил»

Теги Александр Емельяненко Гаджи Наврузов Анатолий Сульянов Бокс/MMA/UFC

Известный российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что не хотел бы проводить полноценный поединок с ветераном тяжелого веса Александром Емельяненко.

Автомат подчеркнул, что согласился бы только на выставочный бой, чтобы не наносить ущерб здоровью «Феникса».

«Если мне Анатолий Сульянов заплатит 10 миллионов, я выйду отыграю номер. Но бить я его не буду, я не дебил.

Какой смысл его бить? И Анатолий не заплатит, но попытка неплохая. Он хороший бывший спортсмен, достиг дофига всего.

Мне нельзя портить карму. Это мне не надо. Я с сыном хоть сейчас подерусь, ему четыре года. А с Сашей нет», – сказал Автомат.

Хрюнов – об апелляции команды Емельяненко: «Когда я выходил в октагон, мне казалось, что победил Александр»

Емельяненко прочитал стихотворение: «Есть люди как люди, есть ##### как #####. Поэзия»

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1 комментарий

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il buono
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Портить карму? Вообще Саша заслужил своей жизнью все эти избиения. Не заслуживает никакой жалости и сочувствия.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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