Гаджи Автомат – о бое с Емельяненко: «Если заплатят, выйду отыграть номер, но бить его не буду. Я не дебил»

Известный российский боец Гаджи «Автомат» заявил, что не хотел бы проводить полноценный поединок с ветераном тяжелого веса .

Автомат подчеркнул, что согласился бы только на выставочный бой, чтобы не наносить ущерб здоровью «Феникса».

«Если мне заплатит 10 миллионов, я выйду отыграю номер. Но бить я его не буду, я не дебил.

Какой смысл его бить? И Анатолий не заплатит, но попытка неплохая. Он хороший бывший спортсмен, достиг дофига всего.

Мне нельзя портить карму. Это мне не надо. Я с сыном хоть сейчас подерусь, ему четыре года. А с Сашей нет», – сказал Автомат.

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