Гаджи Автомат – о бое с Емельяненко: «Если заплатят, выйду отыграть номер, но бить его не буду. Я не дебил»
Известный российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что не хотел бы проводить полноценный поединок с ветераном тяжелого веса Александром Емельяненко.
Автомат подчеркнул, что согласился бы только на выставочный бой, чтобы не наносить ущерб здоровью «Феникса».
«Если мне Анатолий Сульянов заплатит 10 миллионов, я выйду отыграю номер. Но бить я его не буду, я не дебил.
Какой смысл его бить? И Анатолий не заплатит, но попытка неплохая. Он хороший бывший спортсмен, достиг дофига всего.
Мне нельзя портить карму. Это мне не надо. Я с сыном хоть сейчас подерусь, ему четыре года. А с Сашей нет», – сказал Автомат.
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