Менеджер Емельяненко: «Мы подали апелляцию на решение боя с Коваленко для возможного пересмотра его итогов»

Никита Бурчак, менеджер , заявил, что подал протест на результат поединка его клиента со .

Напомним, что ветеран ММА уступил блогеру раздельным решением судей на турнире Бойцовского клуба РЕН-ТВ.

«Мы подали апелляцию на решение боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко. Считаем, что судьи приняли неправильное решение.

Мы попросили пригласить независимую бригаду судей для повторной оценки поединка и возможного пересмотра его итогов», – сказал Бурчак.

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