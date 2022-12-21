Менеджер Емельяненко: «Мы подали апелляцию на решение боя с Коваленко для возможного пересмотра его итогов»
Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, заявил, что подал протест на результат поединка его клиента со Святославом Коваленко.
Напомним, что ветеран ММА уступил блогеру раздельным решением судей на турнире Бойцовского клуба РЕН-ТВ.
«Мы подали апелляцию на решение боя между Александром Емельяненко и Святославом Коваленко. Считаем, что судьи приняли неправильное решение.
Мы попросили пригласить независимую бригаду судей для повторной оценки поединка и возможного пересмотра его итогов», – сказал Бурчак.
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