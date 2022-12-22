Хрюнов – об апелляции команды Емельяненко: «Когда я выходил в октагон, мне казалось, что победил Александр»
Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о решении команды Александра Емельяненко подать протест на решение судей в поединке со Святославом Коваленко.
«Апелляция будет рассмотрена после Нового года, на заседание будет привлечено порядка десяти лучших судей, на самой апелляции обязательно будут присутствовать и Коваленко, и Емельяненко.
Действительно, есть сомнения, но мы за справедливость результата. Когда я выходил в октагон, я считал, что победил Александр.
У нас уже есть заявки на то, чтобы транслировать апелляционное заседание. На нем каждый судья выскажет свое мнение, и на этом основании мы примем заключительное решение», – сказал Хрюнов.
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