Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting
Портал MMA Fighting опубликовал рейтинг топ-20 лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев оказался на втором месте, уступив первую строчку обладателю титула в полулегком весе Алексу Волкановски.
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков расположился на 20-м месте.
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев занял 19-ю строчку.
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