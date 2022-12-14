Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting

Портал MMA Fighting опубликовал рейтинг топ-20 лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий.

Чемпион UFC в легком весе оказался на втором месте, уступив первую строчку обладателю титула в полулегком весе .

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков расположился на 20-м месте.

Шведский боец чеченского происхождения занял 19-ю строчку.

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