Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Иржи Прохазки отказаться от титула в полутяжелом весе.

Чех снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча. За вакантный пояс подерутся и .

«Мы встретились с Иржи вчера вечером. Послушайте, он самый классный парень всех времен.

Прохазка большой воин. Он был очень расстроен сложившейся ситуацией. Иржи будет отсутствовать длительное время, и в какой-то момент нам бы все равно пришлось отобрать у него титул.

Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион. Такой поступок достоин уважения», – сказал Уайт.

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»