Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»

Теги UFC Дэйна Уайт MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 282 Анкалаев - Блахович Прохазка - Тейшейра Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Иржи Прохазки отказаться от титула в полутяжелом весе.

Чех снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча. За вакантный пояс подерутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

«Мы встретились с Иржи вчера вечером. Послушайте, он самый классный парень всех времен.

Прохазка большой воин. Он был очень расстроен сложившейся ситуацией. Иржи будет отсутствовать длительное время, и в какой-то момент нам бы все равно пришлось отобрать у него титул.

Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион. Такой поступок достоин уважения», – сказал Уайт.

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

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