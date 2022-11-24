Дэйна Уайт: «Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион»
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Иржи Прохазки отказаться от титула в полутяжелом весе.
Чех снялся с реванша против Гловера Тейшеры 10 декабря на UFC 282 из-за травмы плеча. За вакантный пояс подерутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.
«Мы встретились с Иржи вчера вечером. Послушайте, он самый классный парень всех времен.
Прохазка большой воин. Он был очень расстроен сложившейся ситуацией. Иржи будет отсутствовать длительное время, и в какой-то момент нам бы все равно пришлось отобрать у него титул.
Прохазка поступил очень достойно, отказавшись от пояса. Он просто не хотел задерживать дивизион. Такой поступок достоин уважения», – сказал Уайт.
Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс
Иржи Прохазка: «Поздравляю Анкалаева и Блаховича с появившимся титульным шансом»
Комментарии