Тейшера рассказал, почему отказался от боя с Анкалаевым: «Мне нужно больше времени, чтобы подготовиться к нему»
Бразильский полутяжеловес UFC Гловер Тейшейра объяснил, почему отказался от боя с Магомедом Анкалаевым за вакантный пояс.
Бой Тейшейры и Иржи Прохазки на UFC 282 отменен из-за травмы чеха. За вакантный титул 10 декабря подерутся Анкалаев и Ян Блахович.
«Я сказал UFC, что мне нужно больше времени, чтобы подготовиться к этому парню. У него другой стиль, он левша.
Я предлагал подраться с ним в Бразилии, но они сказали, что хотят провести бой в Вегасе. Я был готов побороться за титул в Вегасе с Яном.
У Блаховича обычная стойка, а Анкалаев совсем другой боец. Мне нужно больше времени, чтобы подготовиться к нему.
Это может быть последний шанс для меня выиграть пояс. Я хочу этого, поэтому тренируюсь как маньяк. Я профессионал и каждый раз устраиваю отличное шоу.
Победа или поражение не имеет значения, но я не собираюсь идти туда просто за чеком и войти в клетку только потому, что мне так сказали», – сказал Тейшейра.
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