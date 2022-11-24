Прохазка про отказ от титула UFC: «Я вернусь и заберу пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Ян Блахович Магомед Анкалаев Иржи Прохазка UFC 282 Анкалаев - Блахович Прохазка - Тейшейра Бокс/MMA/UFC

Чешский полутяжеловес UFC Иржи Прохазка объяснил решение сняться с боя против Гловера Тейшеры и отказаться от пояса.

«К моему большому разочарованию, я вынужден объявить, что не буду защищать мой пояс на UFC 282. Я получил травму, когда готовился в Лас-Вегасе к защите титула UFC в полутяжелом дивизионе.

Я повредил плечо и теперь мне требуется операция, из-за чего я буду вынужден отказаться от выступлений как минимум на шесть месяцев.

Получив эту информацию, я посоветовался с руководством лиги и принял решение, что на время восстановления я освобожу место чемпиона в полутяжелом дивизионе. Я пойду за этим поясом вновь, когда на это дадут добро врачи.

Я вернусь и заберу этот пояс назад, кто бы на тот момент ни был его обладателем. Я приношу извинения перед своими фанатами, друзьями, семьей и всеми, кто купил билеты и планировал приехать в Лас-Вегас, чтобы поддержать меня. Отдельные извинения – перед Гловером Тейшейрой. Победим!» – написал Прохазка в соцсетях.

Реванш Прохазки и Тейшейры должен был возглавить UFC 282. Теперь в главном бою 10 декабря за вакантный пояс в полутяжелом весе подерутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

Прохазка снялся с UFC 282 и освободил титул в полутяжелом весе. Анкалаев и Блахович 10 декабря подерутся за вакантный пояс

 

 

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