Бои Чимаев – Бернс, Чендлер – Порье попали в топ-5 лучших в 2022 году по версии Sports Illustrated

Спортивное издание Sports Illustrated составило список пяти лучших боев UFC в 2022 году.

Самым зрелищным поединком года признано титульное противостояние Гловера Тейшейры и на UFC 275. Прохазка одержал победу удушающим приемом в пятом раунде.

Топ-5 боев по версии Sports Illustrated:

1. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур);

2. против (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);

3. против Гилберта Бернса (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);

4. против Тая Туивасы (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);

5. Мэтт Шнелл против Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США).

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