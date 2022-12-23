Бои Чимаев – Бернс, Чендлер – Порье попали в топ-5 лучших в 2022 году по версии Sports Illustrated

Теги UFC MMA Дастин Порье Майкл Чендлер Гловер Тейшейра Тай Туиваса Гилберт Бернс Хамзат Чимаев Сирил Ган Иржи Прохазка Бокс/MMA/UFC

Спортивное издание Sports Illustrated составило список пяти лучших боев UFC в 2022 году.

Самым зрелищным поединком года признано титульное противостояние Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки на UFC 275. Прохазка одержал победу удушающим приемом в пятом раунде.

Топ-5 боев по версии Sports Illustrated:

1. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур);

2. Майкл Чендлер против Дастина Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);

3. Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);

4. Сирил Ган против Тая Туивасы (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);

5. Мэтт Шнелл против Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США).

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1 комментарий

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Ussaev M
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А где бой Пэдди Пимблета?!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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