Бои Чимаев – Бернс, Чендлер – Порье попали в топ-5 лучших в 2022 году по версии Sports Illustrated
Спортивное издание Sports Illustrated составило список пяти лучших боев UFC в 2022 году.
Самым зрелищным поединком года признано титульное противостояние Гловера Тейшейры и Иржи Прохазки на UFC 275. Прохазка одержал победу удушающим приемом в пятом раунде.
Топ-5 боев по версии Sports Illustrated:
1. Гловер Тейшейра против Иржи Прохазки (UFC 275: 12 июня, Калланг, Сингапур);
2. Майкл Чендлер против Дастина Порье (UFC 281: 12 ноября, Нью-Йорк, США);
3. Хамзат Чимаев против Гилберта Бернса (UFC 273: 9 апреля, Джексонвилл, США);
4. Сирил Ган против Тая Туивасы (UFC Fight Night: 3 сентября, Париж, Франция);
5. Мэтт Шнелл против Су Мудаэржи (UFC на ABC: 16 июля, Нью-Йорк, США).
Конор – о победе Эдвардса в номинации «Камбэк года в UFC»: «Чушь, это «Все года», без исключений»
Ислам Махачев и Вадим Немков вошли в топ-20 лучших бойцов мира по версии MMA Fighting
1 комментарий