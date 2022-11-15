Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился планом на бой с чемпионом легкого дивизиона .

«Думаю, что стратегия и все такое имеет большое значение. Меня очень сложно удержать в партере, поэтому я ожидаю, что наш бой пройдет в стойке.

Посмотрим, насколько хорош удар Махачева. Он должен быть очень хорошо готов к нашему бою. Посмотрим, что произойдет», – сказал австралиец.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски: «У меня есть шансы победить Махачева, и я буду использовать их все»

Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»