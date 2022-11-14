Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»

Теги полулегкий вес UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

Бой россиянина и австралийца 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

«Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

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