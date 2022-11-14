Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на анонс поединка Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
Бой россиянина и австралийца 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).
«Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», – написал Нурмагомедов в соцсетях.
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