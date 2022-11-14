Хабиб: «Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть!»

Бывший чемпион UFC в легком весе отреагировал на анонс поединка Ислама Махачева и .

Бой россиянина и австралийца 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

«Австралия, готовься! Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», – написал Нурмагомедов в соцсетях.

Ислам Махачев и Алекс Волкановски возглавят турнир UFC 284

Алекс Волкановски: «Махачев попытается меня переводить, но в итоге ему придется драться со мной в стойке»