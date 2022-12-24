Энтони Джошуа хочет записать рэп-альбом: «Если у меня будет время, то он выйдет в 2023 году»

Теги тяжелый вес Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Топовый боксер-тяжеловес Энтони Джошуа заявил, что хочет попробовать себя в творчестве. Британец подумывает о дебюте в качестве рэп-исполнителя.

«Я бы с удовольствием записал мини-альбом, потому что в этой жизни тебе нужно всегда пытаться что-то сделать.

Мы живем только раз, поэтому почему бы и нет. Когда же выйдет мини-альбом Эй-Джея? Я, пожалуй, скажу, что в следующем году.

Если у меня будет свободное время, то я с удовольствием это сделаю. Я уже говорил об этом с некоторыми музыкантами.

Я общался с рэперами Skrapz и Nines, и они хотят записать песню. Такая коллаборация была бы очень хороша», – сказал боксер.

Джошуа намекнул на скорое завершение карьеры и сообщил, что хочет стать актером

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2 комментария

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pam pam
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Сборник рождественских песен пусть выпустит
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artem klishin
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панчи в боксе не одно и то же, что панчи в рэпе...
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