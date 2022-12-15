Джошуа намекнул на скорое завершение карьеры и сообщил, что хочет стать актером

Бывший чемпион в тяжелом весе признался, что его карьера в боксе близится к завершению.

«Я уже старик, куда ушло время? Я в недоумении. Моя карьера уже не в начале, не в середине, а близится к завершению.

Время пролетело очень быстро, поэтому сейчас я должен быть полностью уверен в себе и в том, что приложу максимум усилий, чтобы последние годы моей карьеры имели значение. У меня осталось много недостигнутых вершин», – сказал британец.

Также Джошуа ответил на вопрос, чем займется после завершения карьеры.

«После бокса я могу стать актером, потому что делаю много коммерческой работы. Понимаю, что хотят от меня съемочные группы. Сейчас мне вполне комфортно находиться перед камерой.

Я бы не ограничивал себя, но, пожалуй, выбрал бы более романтическую роль. Не знаю, насколько большого успеха добьюсь в киноиндустрии, потому что не понимаю, насколько хорош мой американский акцент», – сказал Джошуа.

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