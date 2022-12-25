Беринчик про канадское гражданство Бетербиева: «Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится»
Чемпион WBO International и EBU в легком весе Денис Беринчик поделился мнением об Артуре Бетербиеве, который имеет канадское гражданство, являясь уроженцем России.
«Это информационная борьба. Если и нужно как-то влиять, то, в первую очередь, им нужно повлиять на самих себя. Им отказаться от своих титулов? Конечно, этого никто делать не будет.
Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится», – считает Беринчик.
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