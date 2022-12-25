Беринчик про канадское гражданство Бетербиева: «Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Денис Беринчик бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBO International и EBU в легком весе Денис Беринчик поделился мнением об Артуре Бетербиеве, который имеет канадское гражданство, являясь уроженцем России.

«Это информационная борьба. Если и нужно как-то влиять, то, в первую очередь, им нужно повлиять на самих себя. Им отказаться от своих титулов? Конечно, этого никто делать не будет.

Даже если другие спортсмены осудят такое поведение, то вряд ли что-нибудь изменится», – считает Беринчик.

Тренер Ярда про бой с Бетербиевым: «Это расплата за то, что мы в свое время поехали в Россию ради боя с Ковалевым, а теперь российский боец приедет к нам»

Президент WBC: «У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне сценария исключения российских боксеров»

 

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3 комментария

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Игорь Южный
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Что он несёт, переведите, пожалуйста.
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Osik92
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С ума что ли посходили.. Может каждому жителю России лично извиниться перед уголовником беринчиком)))
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fedorbazaykin
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Чего сказать то хотел? 🤣
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