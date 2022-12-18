Джо Галлахер: «У Бетербиева невероятный джеб! Он может им отправить в нокаут лошадь»
Тренер по боксу Джо Галлахер оценил навыки чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева.
«У него невероятный джеб! Этим джебом он может отправить в нокаут лошадь. Но люди это не ценят, все думают о его правой руке, о мощном правом хуке. Это любимый удар Артура, мы видели его в поединка против Джо Смита и Каллума Джонсона», – сказал Галлахер.
28 января Бетербиев подерется с британцем Энтони Ярдом.
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