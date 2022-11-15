Президент WBC: «У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне сценария исключения российских боксеров»
Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал о ситуации вокруг Артура Бетербиева, который не потеряет свой титул после бана всех российских боксеров.
«У Бетербиева есть канадское гражданство, он живет в Канаде на протяжении 15 лет. Там родились его дети, у них есть канадские паспорта.
У Бетербиева канадская боксерская лицензия. Поэтому мы рассматриваем его вне этого сценария.
В похожей ситуации мы разрешим драться всем российским боксерам, которые живут в другой стране и осуждают спецоперацию.
Это отличается от того, когда ты живешь в России, и у тебя российская боксерская лицензия. Мы открыты.
Если любой боксер хочет, чтобы его дело пересмотрели, мы организуем процедуру рассмотрения любого конкретного случая», – сказал Сулейман.
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