Артур Бетербиев: «Я верю, что талант – это труд»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал, что является залогом успеха для профессионального боксера.

«Я верю, что талант – это труд. Если ты хочешь догнать тех, кто намного впереди тебя, то надо делать в два раза больше.

Можно быть талантливым, но ленивым. И если талантливый человек откажется от настоящего труда, то вряд ли он сможет чего-то достичь», – написал Бетербиев.

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