Дрю Добер: «Порье может доставить Махачеву проблемы. У них получился бы близкий бой»

Легковес UFC Дрю Добер назвал сложным соперником для чемпиона дивизиона .

«Думаю, Дастин может доставить ему проблемы. У них получился бы близкий бой. Но если отвечать откровенно, на данный момент Махачев – тяжелый пазл для всего дивизиона. Думаю, в ближайшее время он никому не проиграет.

У Алекса Волкановски есть определенные шансы, но думаю, между ними будет огромная разница в габаритах. И мне, как обычно, кажется, что Ислам всех удивит», – сказал Добер.

11 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.

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