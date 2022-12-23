Дрю Добер: «Порье может доставить Махачеву проблемы. У них получился бы близкий бой»
Легковес UFC Дрю Добер назвал Дастина Порье сложным соперником для чемпиона дивизиона Ислама Махачева.
«Думаю, Дастин может доставить ему проблемы. У них получился бы близкий бой. Но если отвечать откровенно, на данный момент Махачев – тяжелый пазл для всего дивизиона. Думаю, в ближайшее время он никому не проиграет.
У Алекса Волкановски есть определенные шансы, но думаю, между ними будет огромная разница в габаритах. И мне, как обычно, кажется, что Ислам всех удивит», – сказал Добер.
11 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.
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Все понятно с тем, как доставить Махачеву проблем. Но проще сказать чем сделать. Ищите высококлассного борца. Не кормите его Волкановскими, Чендлерами, Порье и иже с ними. Кидайте в него Дариуша, Царукяна и... все пожалуй. Джэйлин Тернер может из новеньких.
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