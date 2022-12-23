Дрю Добер: «Порье может доставить Махачеву проблемы. У них получился бы близкий бой»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Дастин Порье Ислам Махачев Алекс Волкановски Дрю Добер UFC 284 Махачев - Волкановски Бокс/MMA/UFC

Легковес UFC Дрю Добер назвал Дастина Порье сложным соперником для чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Думаю, Дастин может доставить ему проблемы. У них получился бы близкий бой. Но если отвечать откровенно, на данный момент Махачев – тяжелый пазл для всего дивизиона. Думаю, в ближайшее время он никому не проиграет.

У Алекса Волкановски есть определенные шансы, но думаю, между ними будет огромная разница в габаритах. И мне, как обычно, кажется, что Ислам всех удивит», – сказал Добер.

11 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.

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4 комментария

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Champloo
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То есть Хабиба он не осилил, а Махачеву бой даст. Ислам чуть ли не единственный в дивизионе кто разберет Дастина без проблем.

Все понятно с тем, как доставить Махачеву проблем. Но проще сказать чем сделать. Ищите высококлассного борца. Не кормите его Волкановскими, Чендлерами, Порье и иже с ними. Кидайте в него Дариуша, Царукяна и... все пожалуй. Джэйлин Тернер может из новеньких.
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Tokelau
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Смешно...
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RaNk-1
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Какой там близкий бой? Ислам будет насиловать Дастина в партере сколько захочет, а потом задушит.
+6
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razval
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«Дрю проснись, ты …»

Нет шансов у Дастина, его чемпионское окно закрылось после поражения от Чарли!
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