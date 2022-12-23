Волкановски не видит проблем в бою с Махачевым из-за роста: «Буду бороться за каждый миллиметр»

Чемпион UFC в полулегком весе считает, что его рост не помешает ему в поединке с обладателем титула в легком весе .

«Постараюсь превратить этот недостаток в преимущество. Думаю, что это просто наука, не так ли? Физика.

Как бы то ни было, даже когда я играл в регби, со мной сложно было бороться. Я был не высоким коренастым и мог быстро отыграть мяч. Мне легко вставать на ноги и намного легче вскарабкаться. Понимаете, о чем я?

Пару небольших поворотов и я уже на ногах. Вот в чем разница. Люди, которые пытались меня повалить или удержать, начинали это понимать. Они чувствовали мою силу. Даже когда находились сверху, они думали: «Как мне приложить свой вес и удержать этого парня?»

Буду бороться за каждый миллиметр на протяжении всего боя. Многие люди сдаются, когда что-то идет не по их плану, но не я. Я всегда нахожу способ победить. Я всегда был таким», – сказал Волкановски.

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