Джамал Хилл: «Волкановски будет наносить удары и загонять Махачева в ловушки»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев - Волкановски Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Претендент на титул UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл поделился ожиданиями от боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«Я должен следовать своей интуиции, но факты говорят, что Алекс является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Ему не дают шанса только потому, что он меньше. Но маленьких парней сложнее схватить, только потому, что их трудно удержать в руках.

Думаю, что Волкановски не позволит над собой доминировать в партере и сможет добиться успеха в стойке. Он будет наносить удары и загонять Махачева в ловушки», – считает Хилл.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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2 комментария

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AshAsh
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Ислам уже отлетал в глухой нокаут, поэтому дорога ему знакома, надо превзойти его физически что очень не просто (привет USADA)
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mega.fly
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В действительности никто не верить в Алекса, но думаю он удивить многих. Ну как минимум Алекс для Ислама не будет лёгкой прогулкой и думаю создаст не мало проблем.
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