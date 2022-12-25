Джамал Хилл: «Волкановски будет наносить удары и загонять Махачева в ловушки»

Претендент на титул в полутяжелом весе поделился ожиданиями от боя между и .

«Я должен следовать своей интуиции, но факты говорят, что Алекс является лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Ему не дают шанса только потому, что он меньше. Но маленьких парней сложнее схватить, только потому, что их трудно удержать в руках.

Думаю, что Волкановски не позволит над собой доминировать в партере и сможет добиться успеха в стойке. Он будет наносить удары и загонять Махачева в ловушки», – считает Хилл.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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