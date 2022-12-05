Боец UFC рассказал, как жена пыталась заставить его подраться с Чимаевым в лифте

Боец UFC Иэн Гарри заявил, что однажды чуть не подрался с вне октагона.

Ирландец рассказал, что пересекся с Хамзатом в лифте перед одним из турниров UFC, после чего едва не случилась потасовка.

«Я расскажу тебе забавную историю про Хамзата. Мы с моей женой зашли в лифт, нажали на кнопку, но тут двери открылись и вошли Чимаев и его мадам.

Я бы хотел подраться с ним прямо там. Моя жена вылупилась на меня своими глазами, мол, давай, дерись с ним.

А я думаю: ребята из моей команды должны драться с ним завтра. Я не могу разрушить это к чертям.

Когда мы вышли из лифта, моя жена посмотрела на меня и сказала: «Ты слабак», – сказал Гарри.

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