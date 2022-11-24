Шон О’Мэлли: «Чимаев поимеет Перейру. Хамзат может нокаутировать любого ублюдка»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шон О'Мэлли Хамзат Чимаев Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли оценил шансы Хамзата Чимаева в бою с чемпионом среднего дивизиона Алексом Перейрой.

«Хамзат поимеет Алекса. У Перейры противная левая рука, но если бы я ставил деньги на бой, то поставил бы на Чимаева.

Он может побороть больших страшных ребят, как Алекс. Поэтому я бы поставил на Хамзата.

Его борьба хороша, и он может нокаутировать любого ублюдка», – считает американец.

Коста потроллил Чимаева: «Если у тебя нет грэпплинга и ты ниже 170 см, то чеченец захочет подраться с тобой»

Чимаев – Перейре: «10 декабря, погнали! Я уже согласился»

 

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные