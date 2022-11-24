Шон О’Мэлли: «Чимаев поимеет Перейру. Хамзат может нокаутировать любого ублюдка»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли оценил шансы в бою с чемпионом среднего дивизиона .

«Хамзат поимеет Алекса. У Перейры противная левая рука, но если бы я ставил деньги на бой, то поставил бы на Чимаева.

Он может побороть больших страшных ребят, как Алекс. Поэтому я бы поставил на Хамзата.

Его борьба хороша, и он может нокаутировать любого ублюдка», – считает американец.

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