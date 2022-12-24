Прохазка – о бое Тейшейры и Хилла: «Не уверен, что Джамал заслужил титульник»

Теги UFC полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра Иржи Прохазка Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка поделился мнением о грядущем поединке за титул между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.

«Это хороший матч-ап. Не уверен, заслуживает ли Хилл драться за титул, но для Гловера это отличный шанс вернуть пояс, потому что он будет драться в Рио, у себя на родине.

Я с нетерпением буду ждать их встречи. Мне интересно, что они покажут», – сказал Иржи.

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