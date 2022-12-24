Прохазка – о бое Тейшейры и Хилла: «Не уверен, что Джамал заслужил титульник»

Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка поделился мнением о грядущем поединке за титул между и Джамалом Хиллом.

«Это хороший матч-ап. Не уверен, заслуживает ли Хилл драться за титул, но для Гловера это отличный шанс вернуть пояс, потому что он будет драться в Рио, у себя на родине.

Я с нетерпением буду ждать их встречи. Мне интересно, что они покажут», – сказал Иржи.

Прохазка про травму: «Плечо выскочило, и один русский парень из команды Анкалаева мне его вправил. Это моя ошибка»

Иржи Прохазка: «Анкалаев и Блахович не дрались на 200%, чтобы выиграть пояс»