Прохазка – о бое Тейшейры и Хилла: «Не уверен, что Джамал заслужил титульник»
Топовый полутяжеловес UFC Иржи Прохазка поделился мнением о грядущем поединке за титул между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом.
«Это хороший матч-ап. Не уверен, заслуживает ли Хилл драться за титул, но для Гловера это отличный шанс вернуть пояс, потому что он будет драться в Рио, у себя на родине.
Я с нетерпением буду ждать их встречи. Мне интересно, что они покажут», – сказал Иржи.
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