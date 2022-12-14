Джамал Хилл – фаворит чемпионского боя с Тейшейрой по мнению букмекеров

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Гловер Тейшейра UFC 283 Джамал Хилл Тейшейра - Хилл Бокс/MMA/UFC

Букмекеры оценили шансы Джамала Хилла и Гловера Тейшейра в бою за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.

Коэффициент на победу Хилла составляет 1.77. Победа Тейшейры оценивается в 2.1.

Бой американца и бразильца состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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