Джамал Хилл – фаворит чемпионского боя с Тейшейрой по мнению букмекеров

Букмекеры оценили шансы Джамала Хилла и в бою за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.

Коэффициент на победу Хилла составляет 1.77. Победа Тейшейры оценивается в 2.1.

Бой американца и бразильца состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

Тейшейра про бой с Хиллом: «Надеюсь, в нашей битве будет победитель»

Джамал Хилл про титульный шанс: «Анкалаев и Блахович были еще в клетке, когда мне позвонили из UFC»