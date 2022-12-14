Джамал Хилл – фаворит чемпионского боя с Тейшейрой по мнению букмекеров
Букмекеры оценили шансы Джамала Хилла и Гловера Тейшейра в бою за вакантный титул UFC в полутяжелом весе.
Коэффициент на победу Хилла составляет 1.77. Победа Тейшейры оценивается в 2.1.
Бой американца и бразильца состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.
Тейшейра про бой с Хиллом: «Надеюсь, в нашей битве будет победитель»
Джамал Хилл про титульный шанс: «Анкалаев и Блахович были еще в клетке, когда мне позвонили из UFC»
Комментарии