Тейшейра не собирается уходить в отставку после боя с Хиллом: «Вы видели, на каком уровне я все еще сражаюсь»

Бывший чемпион в полутяжелом весе ответил на вопрос о завершении карьеры после боя за вакантный титул с Джамалом Хиллом.

«Сейчас точно нет. Когда-то меня спросили, проведу ли я еще один бой и защиту титула на «Мэдисон Сквер Гарден», а потом уйду. Я сказал, что не знаю.

Я прошел через многое в жизни, и это должно было чему-то меня научить. Я никогда не строю планов на будущее, а живу настоящим. Когда я начну плохо тренироваться и потеряю желание ходить в зал, тогда и уйду.

У меня были такие моменты в прошлом, тогда я имел дело с травмами. После поражения Кори Андерсону я подумал: «Буду драться еще раз и если проиграю, то уйду».

Но потом все наладилось, и я снова стал счастливым. Я люблю тренироваться. Вы видели в бою с Иржи Прохазкой, на каком уровне я все еще сражаюсь», – сказал Тейшейра.

22 января на UFС 283 в Рио-де-Жанейро 43-летний Тейшейра подерется с Хиллом.

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