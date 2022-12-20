Прохазка про травму: «Плечо выскочило, и один русский парень из команды Анкалаева мне его вправил. Это моя ошибка»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка рассказал о характере травмы плеча, которую он получил в преддверии реванша с Гловером Тейшейрой.
«Мы работали, все было хорошо, но я допустил ошибку. Я позволил парню забрать спину, и он провел суплекс, бросив меня прямо на плечо.
Плечо выскочило, и один русский парень из команды Магомеда Анкалаева мне его вправил. А потом мы поехали в больницу.
Никто ничего плохо не сделал. Это была моя ошибка. Я не был сосредоточен, так что вина полностью на мне.
В последнем поединке у меня уже болело плечо, так что думаю, что меня просто доломали», – сказал Прохазка.
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