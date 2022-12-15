Энтони Смит готов подстраховать титульный бой между Тейшейрой и Хиллом

Полутяжеловес UFC Энтони Смит сообщил о готовности быть запасным бойцом в поединке за вакантный титул между и Джамалом Хиллом.

«Сейчас идут разговоры о том, что мне могут предложить подстраховать главный бой бразильского турнира.

Если ко мне официально обратятся, спросят, хочу ли я быть запасным бойцом, я, конечно, соглашусь», – сказал американец.

Бой Тейшейры и Хилла состоится 22 января на UFC 283 в Рио-де-Жанейро.

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