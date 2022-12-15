Дамир Исмагулов: «Махачев плитой ляжет на Волкановски и тот поймет, что не туда попал»

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Легковес UFC Дамир Исмагулов поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Я думаю, у Волкановски нет шансов. Ислам – очень хороший борец. Волкановски маленький, он будет очень удобен Махачеву.

Ислам его переведет – ляжет целая плита, и Волкановски поймет, что не туда попал. Понимаю еще выступать в 60, но не в 70 кг», – сказал Исмагулов.

Бой Махачева и Волкановски 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

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