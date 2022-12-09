Алекс Волкановски и Валентина Шевченко признаны бойцами года по версии World MMA Awards

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Стали известны победители ежегодной премии World MMA Awards.

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко признана лучшим бойцом года среди женщин. Чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски – лучшим среди мужчин.

Победители World MMA Awards 2022:

«Бой года» – Иржи Прохазка – Гловер Тейшейра на UFC 275;

«Нокаут года» – Майкл Чендлер в бою с Тони Фергюсоном на UFC 274;

«Боевой дух года» – Кевин Холланд;

«Зал года» – City Kickboxing;

«Аналитик года» – Майкл Биспинг;

«Промоушен года» – UFC;

«Промоутер года» – Дэйна Уайт;

«Ринг-герл года» – Бриттни Палмер;

«Рефери года» – Марк Годдард;

«Камбэк года» – Алджамейн Стерлинг;

«Сабмишен года» – Чарльз Оливейра задушил Дастина Порье на UFC 269;

«Тренер года» – Хизер Линден из UFC Performance Institute;

«Апсет года» – Джулианна Пенья победила Аманду Нуньес на UFC 269.

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