Алекс Волкановски и Валентина Шевченко признаны бойцами года по версии World MMA Awards

Стали известны победители ежегодной премии World MMA Awards.

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе признана лучшим бойцом года среди женщин. Чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски – лучшим среди мужчин.

Победители World MMA Awards 2022:

«Бой года» – Иржи Прохазка – Гловер Тейшейра на UFC 275;

«Нокаут года» – Майкл Чендлер в бою с на UFC 274;

«Боевой дух года» – Кевин Холланд;

«Зал года» – City Kickboxing;

«Аналитик года» – Майкл Биспинг;

«Промоушен года» – UFC;

«Промоутер года» – ;

«Ринг-герл года» – Бриттни Палмер;

«Рефери года» – Марк Годдард;

«Камбэк года» – Алджамейн Стерлинг;

«Сабмишен года» – задушил на UFC 269;

«Тренер года» – Хизер Линден из UFC Performance Institute;

«Апсет года» – Джулианна Пенья победила Аманду Нуньес на UFC 269.

Конор анонсировал документалку про себя на Netflix. Покажет переломы перед боем с Хабибом и камбэк

Адесанья третий раз проиграл Перейре: Иззи снова забирал бой, но угодил в нокаут и потерял пояс UFC