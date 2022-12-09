Алекс Волкановски и Валентина Шевченко признаны бойцами года по версии World MMA Awards
Стали известны победители ежегодной премии World MMA Awards.
Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко признана лучшим бойцом года среди женщин. Чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски – лучшим среди мужчин.
Победители World MMA Awards 2022:
«Бой года» – Иржи Прохазка – Гловер Тейшейра на UFC 275;
«Нокаут года» – Майкл Чендлер в бою с Тони Фергюсоном на UFC 274;
«Боевой дух года» – Кевин Холланд;
«Зал года» – City Kickboxing;
«Аналитик года» – Майкл Биспинг;
«Промоушен года» – UFC;
«Промоутер года» – Дэйна Уайт;
«Ринг-герл года» – Бриттни Палмер;
«Рефери года» – Марк Годдард;
«Камбэк года» – Алджамейн Стерлинг;
«Сабмишен года» – Чарльз Оливейра задушил Дастина Порье на UFC 269;
«Тренер года» – Хизер Линден из UFC Performance Institute;
«Апсет года» – Джулианна Пенья победила Аманду Нуньес на UFC 269.
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