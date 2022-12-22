Конор – о победе Эдвардса в номинации «Камбэк года в UFC»: «Чушь, это «Все года», без исключений»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что промоушен недооценил победу над , присудив англичанину награду за лучший камбэк года.

Напомним, что Эдвардс нокаутировал доминирующего чемпиона в полусреднем весе, несмотря на значительное превосходство нигерийца на протяжении всего боя.

«Прекратите нести чушь про «Камбэк года». Это «Все года». Без всяких исключений. Тайминг комментариев. Тайминг в бою.

Сам удар. Нокаут. Последствия. Слова после боя: «Выстрел в голову pound-for-pound. Мертв!» Мы продолжаем», – написал Конор в соцсетях.

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