Конор – о победе Эдвардса в номинации «Камбэк года в UFC»: «Чушь, это «Все года», без исключений»
Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор считает, что промоушен недооценил победу Леона Эдвардса над Камару Усманом, присудив англичанину награду за лучший камбэк года.
Напомним, что Эдвардс нокаутировал доминирующего чемпиона в полусреднем весе, несмотря на значительное превосходство нигерийца на протяжении всего боя.
«Прекратите нести чушь про «Камбэк года». Это «Все года». Без всяких исключений. Тайминг комментариев. Тайминг в бою.
Сам удар. Нокаут. Последствия. Слова после боя: «Выстрел в голову pound-for-pound. Мертв!» Мы продолжаем», – написал Конор в соцсетях.
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