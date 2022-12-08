Дэйна Уайт: «Пройдет два поединка, прежде чем Прохазка вернется, так что следующим претендентом в полутяжелом весе будет Тейшейра»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, кто следующим после и подерется за титул в полутяжелом весе.

«Прохазка по-прежнему считается чемпионом: он не проиграл свой титул, он его освободил. Эти парни будут драться за пояс.

Может состояться два боя, прежде чем Иржи вернется после операции на плече. 100% Гловер Тейшера будет следующим претендентом.

Тейшейре предложили титульник, но он не согласился. Вероятно, пройдет два поединка, прежде чем Иржи вернется, так что следующим будет Гловер», – сказал Уайт.

Бой Анкалаева и Блаховича за вакантный титул пройдет 11 декабря на UFС 282 в Лас-Вегасе.

Прохазка заявил, что UFC пообещал ему титульник: «Посмотрим, как все сложится и не начнет ли UFC ходить зигзагами»

Иржи Прохазка вернется раньше запланированного: «До следующего боя осталось максимум 7 месяцев»