Глава Hardcore Анатолий Сульянов – про президента BKFC: «Спустя месяц после наших финальных переговоров просто «переобувается» в воздухе»

Глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов рассказал о возможном совместном турнире с Bare Knuckle Bare Knuckle Fighting Championship, президент которой ранее опроверг все сообщения.

«Мы несколько раз созванивались с Давидом Фельдманом, я даже показывал скрины нашей переписки. Мы обсуждали проведение турнира на февраль или май 2023 года. Есть все доказательства. Фельдман понимает, что в один момент он может утратить полностью все создаваемое им наследие.

Он не смог привлечь в лигу профессиональных спортсменов, не смог сделать хороший конкурентный продукт с точки зрения шоукейсов, PPV и реалити-шоу.

Мы не просим никаких гонораров. Мы готовы доказать, что мы здесь ради наследия. А вот Фельдман и его промоушен…

Видимо, осязание, что все может быстро превратиться в прах его пугает. Спустя месяц после наших финальных переговоров просто «переобувается» в воздухе. Выглядит это двулично и смешно.

Но я еще вернусь к переговорам с Дэвидом по поводу нашего ивента», – сказал Сульянов.

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