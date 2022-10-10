Hardcore предложил контракт Жозе Альдо на бой с Саматом Абдырахмановым

Российский промоушен предложил экс-чемпиону UFC в легком весе Жозе Альдо контракт на боксерский бой.

Бразильцу предложили подраться с победителем второго сезона кулачных боев . Ожидается, что бой пройдет на стадионном турнире в декабре в Москве.

Альдо в августе этого года проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на UFC 278 и объявил о завершении карьеры.

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