Hardcore предложил контракт Жозе Альдо на бой с Саматом Абдырахмановым
Российский промоушен Hardcore предложил экс-чемпиону UFC в легком весе Жозе Альдо контракт на боксерский бой.
Бразильцу предложили подраться с победителем второго сезона кулачных боев Саматом Абдырахмановым. Ожидается, что бой пройдет на стадионном турнире в декабре в Москве.
Альдо в августе этого года проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей на UFC 278 и объявил о завершении карьеры.
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