Глава Hardcore FC: «Организуем Харитонову и Емельяненко бой по правилам бокса или ММА. Выбор за ними»

Глава лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов сообщил о намерении организовать бой между Александром Емельяненко и .

«Сергей Харитонов недавно сказал в очередном интервью, что никто не выходит с предложением организовать их бой с Александром Емельяненко. Оба бойца знают, где офис «Хардкора».

Я лично обсуждал это с Сергеем и с Сашей. Офферы сделаны. Если они серьезно настроены от слов перейти к делу, организует им поединок по правилам бокса или . Выбор за ними», – сказал Сульянов.

24 сентября на площадке Hardcore состоится бой Емельяненко и Вячеслава Дацика.

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