Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Исламу стоило бы подраться с кем-то из легкой категории»

Бывший чемпион в легком весе раскритиковал организацию поединка между и .

«Ислам победит. Мне кажется, ему стоило бы подраться с кем-то из легкой категории, чтобы это походило на самый настоящий вызов.

Ну а так... Знаете, я вообще не могу понять, что у них там на уме.

Волкановски надо как следует подготовиться. Убедиться, что он работает со спарринг-партнерами, которые не уступают в габаритах его сопернику, чтобы, когда он вышел в клетку, его не ждал неприятный сюрприз», – сказал бразилец.

Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).

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