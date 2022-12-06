Дос Аньос про бой Махачев – Волкановски: «Исламу стоило бы подраться с кем-то из легкой категории»
Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос раскритиковал организацию поединка между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«Ислам победит. Мне кажется, ему стоило бы подраться с кем-то из легкой категории, чтобы это походило на самый настоящий вызов.
Ну а так... Знаете, я вообще не могу понять, что у них там на уме.
Волкановски надо как следует подготовиться. Убедиться, что он работает со спарринг-партнерами, которые не уступают в габаритах его сопернику, чтобы, когда он вышел в клетку, его не ждал неприятный сюрприз», – сказал бразилец.
Бой Волкановски и Махачева 11 февраля возглавит UFC 284 в Перте (Австралия).
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