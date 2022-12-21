Алекс Волкановски: «2023 год начнется с того, что я вынесу Махачева»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, которому предстоит поединок за титул в легком весе против Ислама Махачева, заявил, что занимается набором мышечной массы.
«Ислам силен, он будет готов. Но, запомните мои слова, я гарантирую, что тоже буду готов. Я буду более чем готов. Я буду в хорошей форме. Я буду сильнее, чем когда-либо.
Я уже качаюсь. Я уже нарастил больше мышц, чем перед своими последними боями. Я уже сильнее, гораздо сильнее.
2023 год будет самым большим во всей моей карьере, в моем наследии. Это определяющий год. 2023 год начнется с того, что я вынесу Ислама», – сказал австралиец.
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