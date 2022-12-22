Соннен раскритиковал идею боя Махачева и Волкановски в Австралии: «Перт отвратителен»

Бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что поединок за титул в легком весе между и Алексом Волкановски должен проходить в США.

«Если говорить о бое Волкановски – Махачев, то вы же ведь не путешественник по миру. Перт отвратителен. Вы об этом не знаете? Вы ни за что не захотите отправиться в Перт.

Так что в UFC делают вид, будто устраивают большой бой, и они должны сделать это в Перте. Если вы устраиваете крупный поединок, то проведете его в Лас-Вегасе, но они едут в Перт.

Перт – странное место для организации большого боя. Перт – странное место для чего угодно большого», – сказал Соннен.

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