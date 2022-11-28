Харитонов про прощальный бой Емельяненко с Бейдером: «Федор совершенно ничем не рискует»

Теги MMA Сергей Харитонов Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко - Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов прокомментировал анонс прощального поединка Федора Емельяненко с Райаном Бейдером.

— Кто лучше подготовится, тот и победит.

— Согласны, что это риск со стороны Федора?

— А почему риск-то? Бой за чемпионское звание. Федя в любом случае, хоть проиграет, хоть выиграет, все равно из этой ситуации уйдет с высоко поднятой головой.

Если проиграет, скажут: ну, вообще красавец, вышел под конец карьеры не с кем-то там, не как в прошлый раз с Педро Риззо, который вышел и упал. А выиграет, скажут: ни фига себе, блин, вообще красавец, в 46 лет стал чемпионом.

Он не рискует ничем совершенно. Хоть выиграет, хоть проиграет, все равно все скажут: Федя - красавец. Потому что сколько лет он в ММА, возрастной вышел с молодым драться.

Реванш Емельяненко и Бейдера состоится 5 февраля на Bellator 290.

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