Камил Гаджиев: «Я бы не стал закапывать Емельяненко. У Федора есть шанс нокаутировать Бейдера»

Российский промоутер оценил шансы Федора Емельяненко в реванше с .

«Федор Емельяненко не является фаворитом боя, памятуя о предыдущем поединке между ними и в целом понимая, что он старше Бейдера.

Как учитывая и то, что бой пройдет не в России, а, скажем так, на поляне Райана. Но я считаю, что многие букмекеры и эксперты поспешили закапывать Емельяненко. Я бы не стал этого делать.

Потому что все-таки то, что произошло в первом бою, как мы видели, было недоразумением. Федор немного зазевался и, как мне кажется, не вошел в бой. Такой легкой победы у Бейдера из 10 раз не будет ни разу.

В тяжелом весе иногда решает всего один удар. У Федора этот удар есть, и он с возрастом никуда не делся. Да, замедляется реакция, где-то пропадает скорость, но так называемая «банка» [удар] у Федора всегда была. И она всегда будет, поэтому Федор может ударить. И не просто ударить, а нокаутировать Бейдера. Такой шанс у него точно есть», – считает Гаджиев.

Бой Емельяненко и Бейдера 5 февраля возглавит Bellator 290 в Лос-Анджелесе.

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