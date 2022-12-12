Александр Емельяненко считает, что Федор попробует себя в боксе после ММА: «Он не хочет уходить из спорта»

Ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко ответил на вопрос о будущем брата Федора, который намерен завершить карьеру после поединка с за титул .

«Я уже слышал от него, что он завершает карьеру. Но он опять вернулся. Дело в том, я слышал, что после этого турнира он не собирается уходить.

Он не хочет уходить из спорта, из боев. Хочет переквалифицироваться. Выступать по правилам бокса, например.

Я слышал такое, что хотят организовать такую лигу, где будут собраны лучшие бойцы смешанных единоборств, и они будут драться по правилам бокса.

Мне кажется, ему не стоит уходить. Нужно работать, терпеть, показывать всем, что в любом возрасте можно заниматься спортом», – сказал Емельяненко-младший.

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